ASSE : L’un des deux bannis de Galtier vers Bastia

Dans : ASSE, Mercato, Bastia, Ligue 1.

Relégué au second plan à l’AS Saint-Etienne, qui lui demande depuis six mois de se trouver un nouveau club, Benjamin Corgnet se cherche un nouveau point de chute.

Mais il l’a déjà montré par le passé en refusant une belle offre venue de Major League Soccer, il ne prendra pas la première proposition venue. Néanmoins, une piste se dessine à l’approche de l’ouverture du mercato. Selon Yahoo Sport, il s’agit de Bastia, qui cherche clairement à se renforcer après avoir reçu le feu vert de la DNCG pour recruter. Faire venir pour pas cher un joueur des Verts fait partie des ambitions des dirigeants corses, qui espèrent bien relancer l’ancien meneur de jeu de Dijon, qui regarderait avec attention cette possibilité. Pour l’ASSE, le montant du transfert ne sera clairement pas prioritaire, puisqu’il s’agira avant tout de dégraisser un peu l’effectif et la masse salariale.

Ce mardi, s'exprimant dans L'Equipe, Benjamin Corgnet est cependant très prudent. « Partir cet hiver ou l’été prochain une fois libre ? Je n’en sais rien, je verrai en fonction des opportunités. Pour l’instant, je suis quand même bien à Sainté, il me reste six mois de contrat, mon avenir ne me stresse pas. Les clubs sont au courant de ma situation, je ne suis pas blessé, je suis en forme », a prévenu le joueur de l'AS Saint-Etienne.