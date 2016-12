ASSE : L'identité de deux cibles du mercato dévoilée !

Dans : ASSE, Mercato, Foot Europeen, Ligue 1.

L'AS Saint-Etienne s'est mise en quête d'un renfort offensif lors du mercato et ce n'est évidemment pas le plus facile à faire en hiver, peu de clubs étant enclins à vendre un joueur efficace à ce stade de la saison. Mais selon Le Progrès, les scouts de l'ASSE ont déjà deux profils qui pourraient coller avec les choix techniques de Christophe Galtier et les moyens financiers offerts par les dirigeants des Verts afin de se renforcer.

Le premier de ces deux éventuels renforts est Chadrac Akolo, un attaquant de 21 ans qui évolue actuellement dans le championnat de Suisse sous le maillot de Sion. D'origine congolaise, Chadrac Akolo pourrait rejoindre l'AS Saint-Etienne moyennant 1,2ME. Autre joueur pisté par David Wantier, en charge du recrutement de l'ASSE, Loris Brogno. Cet ailier gauche belge de 24 ans, formé à Charleroi, évolue désormais dans le championnat des Pays-Bas avec le Sparta Rotterdam. D'ailleurs, Loris Brogno a retweeté ce mardi un message faisant état de l'intérêt de l'AS Saint-Etienne le concernant. De quoi confirmer l'existence d'un contact sérieux avec les Verts. Là encore, la valeur de l'attaquant belge est estimée à un peu plus d'un million d'euros.