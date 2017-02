ASSE : L'affaire Mounier a fait perdre des supporters aux Verts

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Anthony Mounier n'aura été joueur de l'AS Saint-Etienne que quelques heures, l'ancien lyonnais, pourtant désiré par Christophe Galtier, ayant été contraint de repartir en Italie suite au comportement agressif de certains supporters de l'ASSE. Si du côté de l'Etrat, l'affaire est réglée, certains fans ne digèrent pas que les dirigeants aient cédé aussi facilement à une frange assez extrême.

Ce dimanche, L'Equipe raconte qu'en Ardèche, où Mounier a grandi et où l'on compte de très nombreux membres du Peuple Vert, cette histoire passe très mal. Au point même que certains supporters se disent totalement écoeurés par l'AS Saint-Etienne. « Je supporte les Verts depuis les années 1970 et cette affaire a provoqué une cassure. J’en veux à tout le monde. On a fait du mal à un enfant du pays, apprécié de tous. Tout mon amour pour ce club est cassé, ne m’en parlez plus ! La Drôme et l’Ardèche regroupent de nombreux supporters de l’ASSE et je suis sûr que beaucoup se désintéressent désormais du club », explique ainsi un habitant du Pouzin, la ville où Anthony Mounier s'est fait connaître et où toute cette histoire est très mal vécue. Au point même que la maman du joueur refuse de s'exprimer, choquée par la tournure des événements.