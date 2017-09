ASSE : Cabella est au-dessus du lot chez les Verts selon Garcia

Dans : ASSE, Ligue 1.

Oscar Garcia (entraîneur de l'ASSE après le nul 1-1 contre Angers) : « Nous ne sommes pas supérieurs. J'avais promis que les joueurs donneront tout. C'est ce que nous avons vu. Mes joueurs ont été courageux, même à dix, on a essayé de gagner. Ça en dit beaucoup sur la mentalité de mon équipe. Je n'ai pas fait mon dernier changement car mes derniers joueurs disponibles étaient défensifs. Les minutes après avoir marqué sont très importantes. Notre but a donné de la force à Angers. Je veux aussi remercier le public de nous avoir poussé, surtout dans les derniers instants. C'est un plaisir et c'est important. Cabella ? Nous savons que nous avons signé un joueur avec une qualité technique supérieure à la moyenne mais Rémy Cabella nous a aussi aidé sans ballon ».