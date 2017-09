ASSE : Garcia, c’est un peu comme Galtier pour Pierre Ménès

Dans : ASSE, Ligue 1.

Observateur des matchs de samedi, Pierre Ménès a plutôt tourné son attention vers Dijon, où s’est joué l’un des matchs les plus animés entre le DFCO et Saint-Etienne. Dans un stade Gaston-Gérard bien garni avec sa nouvelle tribune, ce sont les Stéphanois qui se sont imposés 0-1 dans une rencontre qui aurait pu connaître bien plus de buts. Mais les Dijonnais ont notamment buté sur un Stéphane Ruffier infranchissable, et au final, l’ASSE récolte les trois points sans avoir brillé. Un scénario qui n’est pas sans rappeler ceux des matchs sous Christophe Galtier, alors que le nouvel entraineur Oscar Garcia annonce régulièrement qu’il compte envoyer du jeu.

« Le meilleur match a probablement eu lieu à Dijon, où les Bourguignons ont bien secoué Saint-Etienne mais se sont heurtés à un super Ruffier. Les Verts l’ont emporté sur un penalty généreux, accordé pour une faute très légère et qui me paraît en plus commise en dehors de la surface, de Chafik sur Bamba. L’attaquant stéphanois s’est fait justice lui-même avec l’aide du poteau. L’ASSE prend des points, c’est un fait, mais je ne vois pas une différence flagrante entre le Sainté de Garcia et celui de Galtier », a lancé le consultant de Canal+, qui attend de voir la patte « barcelonaise » de l’entraineur espagnol des Verts.