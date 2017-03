ASSE : Galtier rétablit une vérité sur son avenir chez les Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Cela est déjà arrivé par le passé, mais avec des résultats un peu plus délicats en championnat, l’avenir de Christophe Galtier est placé sur le devant de la table ces dernières semaines. L’entraineur stéphanois, qui possède un contrat l’emmenant jusqu’en juin 2018 avec les Verts, pourrait changer d’air avec un an d’avance si jamais l’alchimie ne fonctionnait plus. Très apprécié par ses dirigeants et les supporters, le coach de l’ASSE sait aussi qu’il a droit à son lot de critiques. Pas de quoi s’offusquer, comme il le reconnaît dans les colonnes du Progrès.

« Holà ! Moi, je suis sous contrat et, jusqu’à preuve du contraire, je n’ai jamais dit que je voulais quitter le club. Ensuite que je divise ? Heureusement qu’il y a des désaccords. Être en opposition avec le président, ça nous a permis de sortir quelques fois de situations catastrophiques comme quand j’ai pris l’équipe. Et chaque saison, le club a progressé. Oui, heureusement que je divise, sinon, je n’aurais que des courtisans autour de moi et je n’aurais pas fait huit ans ici. Quand on passe 24 heures sur 24, pendant neuf ans ensemble, il y a des désaccords, comme dans un mariage, mais cela ne veut pas dire divorce », a prévenu Christophe Galtier, très concentré sur la fin de saison de son équipe en championnat, et qui ne semble pas tenir le discours d’un entraineur sur le point de lâcher le navire.