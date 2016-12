ASSE : Galtier a refusé une offre en or pour un milieu

Dans : ASSE, Mercato.

Ancien joueur du Stade Rennais qui est longtemps resté le métronome et le symbole de la grinta du jeu stéphanois, Fabien Lemoine a perdu son statut cette saison, avec notamment les recrutements de Jordan Veretout et Henri Saivet, ainsi que l’éclosion d’Ole Selnaes.

Le bon moment pour le vendre donc, en plus si une belle offre se présente ? Pas pour Christophe Galtier, qui mise beaucoup sur son milieu de terrain et l’a prouvé il y a quelques mois de cela, affirme L’Equipe. Selon le quotidien sportif, l’entraineur des Verts a refusé deux fois un transfert de son joueur à Lorient. Si la première offre des Merlus n’avait pas été jugée sérieuse, la seconde à hauteur de 5 ME avait reçu l’approbation du Board de l’ASSE. Mais Christophe Galtier a refusé de laisser filer Fabien Lemoine, même si le club breton avait décidé de miser très gros sur lui, juste après la vente de Didier Ndong pour Sunderland pour près de 20 ME. Les Verts auraient pu en profiter, mais dans un choix pas forcément très inspiré avec le recul, Christophe Galtier a voulu conserver à tout prix l’un des ses cadres.