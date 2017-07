ASSE : Fin du feuilleton, Karamoh débarque à Saint-Etienne !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Un temps annoncé à Monaco puis à la Fiorentina, Yann Karamoh (19 ans) va finalement prendre la direction de l’AS Saint-Etienne. Selon les informations de L’Equipe, le jeune ailier du Stade Malherbe de Caen va devenir la troisième recrue de l’ASSE après Loïs Diony et Saidy Janko. Ce mardi, les deux clubs ont trouvé un accord à hauteur de 6 millions d’euros hors bonus.

La finalisation de ce dossier devrait désormais être rapide. Et pour cause, le joueur est déjà d’accord avec Saint-Etienne depuis plusieurs semaines. La volonté du joueur était claire : quitter Caen, où il ne lui restait plus qu’un an de contrat, mais rester en Ligue 1 pour continuer sa belle progression. Voilà ses vœux exaucés. De son côté, Oscar Garcia, qui réclamait encore au moins quatre recrues, voit débarquer un grand espoir de l’Hexagone dans son effectif.