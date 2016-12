ASSE : En Russie, Saint-Etienne atterrit sur l’ancienne piste de l’OL

Dans : ASSE, OL, Mercato.

Les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ne le cachent pas, les Verts ont absolument besoin d’un attaquant supplémentaire cet hiver.

Mais hormis le poste d’avant-centre, d’autres secteurs devraient recevoir du renfort. En effet, le club stéphanois, qui cherche pourtant à se débarrasser de Jérémy Clément et Benjamin Corgnet, serait parti en quête d’un milieu de terrain. C’est pourquoi l’ASSE s’intéresse à Magomed Ozdoev (24 ans), nous apprend le média russe Itar-Tass. Méconnu dans l’Hexagone, l'international russe (10 sélections) du Rubin Kazan a été dans le viseur de l’Olympique Lyonnais selon son agent.

« L’année dernière, l’Olympique Lyonnais était intéressé. C’est aujourd’hui au tour de Saint-Etienne, a révélé le représentant d’Ozdoev. Apparemment, le club travaille activement sur notre championnat. Peut-être qu’il a envoyé un scout récemment, je ne suis pas au courant. Le Lokomotiv Moscou est lui aussi intéressé, mais je ne sais pas s’il va concrétiser tout cela. Il appartient au Rubin et les intérêts sont normaux, d’autant plus que Magomed est international russe et a disputé les compétitions européennes. » Un statut qui ferait grimper le prix du Russe jusqu’à 5 M€.