ASSE : Ce renfort du mercato promet de faire mieux à Sainté

Dans : ASSE, Ligue 1.

Convoité par plusieurs clubs, dont l’OM, Bryan Dabo a finalement choisi de rejoindre l’AS Saint-Etienne l’été dernier, Montpellier empochant au passage un chèque de 4ME. Le milieu de terrain de 24 ans avait alors reconnu à l’époque avoir fait un choix plus sportif que financier, appréciant énormément la vision qu'avait Christophe Galtier du football. Mais, alors que l’on atteint la première moitié de saison, Bryan Dabo fait un bilan assez moyen de ses premiers mois sous le maillot des Verts. Plombé par une blessure, il estime ne pas réellement avoir donné ce qu’il pouvait à l’ASSE, mais dans Le Progrès, il promet le meilleur pour la suite de la saison.

« Mon bilan après six mois ? C’est mitigé. Je m’attendais à plus jouer, ce n’est pas un secret. Une blessure à la cheville m’a été fatale. Elle m’a coupé en plein élan. Quand je suis revenu, on a eu 13 ou 14 blessés. J’ai été obligé d’évoluer en défense. Ensuite, je n’ai plus trop joué. Là depuis 5 ou 6 rencontres, je commence à bien revenir. Je retrouve de très bonnes sensations. J’espère qu’après la trêve, je serai dans la continuité de ce que j’ai fait lors des derniers matchs », a confié, Bryan Dabo, titularisé à six reprises depuis le début du championnat, ce qui n’est évidemment pas suffisant pour un joueur dont on connait les qualités.