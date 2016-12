ASSE : Ce manque qui fait grandement défaut aux Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Christophe Galtier, entraîneur de l'ASSE, après le nul contre Nancy (0-0) : « Nous voulions presser notre adversaire, nous y sommes parvenus, mais nous n'avons pas réussi à marquer. Ce soir, nous étions présents dans l'engagement, mais nous avons manqué d'efficacité. Si nous avions joué les derniers matchs comme ce soir, nous aurions peut-être plus de points... Beric a encore eu une réaction à son genou et nous avons décidé, en accord avec lui, qu'il subisse une opération. Soit Beric était opéré aujourd'hui, soit le 2 janvier. Il devrait donc être de retour dans trois semaines. Selnaes a ressenti des douleurs à la cage thoracique avant la rencontre. Plus de peur que de mal ».