ASSE : Caen refuse de sauver les bannis de Galtier

Dans : ASSE, SMC, Mercato.

L’opération nettoyage de l’effectif va continuer cet hiver pour l’AS Saint-Etienne. Après avoir envoyé certains jeunes en prêt, Christophe Galtier espère réussir à pousser définitivement deux joueurs vers la sortie.

Sans surprise, les bannis sont évidemment Jérémy Clément (32 ans) et Benjamin Corgnet (29 ans), dont l’entraîneur stéphanois voulait déjà se débarrasser cet été. Du coup, les deux milieux de terrain ne se font pas d’illusion d’autant que le coach des Verts ne cache pas ses intentions à la presse. Encore faudrait-il que les joueurs concernés soient sollicités…

Car pour le moment, les prétendants ne se bousculent pas, à l’image de Caen qui semblait pourtant intéressé. Mais d’après Ouest-France, le club normand a changé d’avis concernant Clément, le poste de milieu défensif n’étant plus une priorité depuis le passage en 3-4-3 (au lieu du 4-1-4-1). Et pour Corgnet, la situation est encore plus claire, le SMC a démenti un intérêt pour l’ancien Dijonnais. Si Galtier veut lâcher ses deux indésirables en route, ce ne sera pas à Caen.