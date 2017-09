ASSE : Beric est devenu un flop, Caïazzo accuse l’OL

Dans : ASSE, OL, Ligue 1.

Totalement absent des plans d’Oscar Garcia, Robert Beric a préféré quitter l’AS Saint-Etienne. L’attaquant de 26 ans a été prêté à Anderlecht. Pour le club stéphanois, la décision n’a pas dû être facile à prendre.

Car à son meilleur niveau, le Slovène aurait forcément eu son mot à dire cette saison, même avec la concurrence de Loïs Diony ou Jonathan Bamba. Reste à savoir si l’ancien joueur du Rapid Vienne retrouvera un jour son meilleur niveau, celui qu’il avait montré à son arrivée à l’été 2015, et qu’il avait soudainement perdu ce fameux 8 novembre 2015 à Lyon… Ce soir-là, Beric avait été victime d’un énorme tacle de Jordan Ferri qui avait provoqué une rupture du ligament croisé antérieur de son genou droit. Une blessure qui, selon Bernard Caïazzo, continue d’affecter la carrière de l’avant-centre.

« Robert Beric est un homme formidable qui a été brisé moralement par sa blessure lors du derby à Lyon il y a bientôt deux ans, a confié le co-président des Verts à But. Plus que son départ, c’est surtout cela qu’il faut regretter. Il y a quelque temps, j’avais discuté avec sa maman. Elle m’avait encore parlé de Jordan Ferri, qui ne s’est jamais excusé pour son geste. Elle en veut à ce garçon. » Et visiblement, l’ASSE n’a pas non plus pardonné au milieu lyonnais.