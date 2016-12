ASSE : 0-0 contre Nancy, un Vert a pris son pied

Dans : ASSE, Ligue 1.

Stéphane Ruffier blessé, Jessy Moulin expulsé à Lorient (2-1 pour le FCL, 18e journée), c’est donc Anthony Maisonnial qui a gardé les buts de l’AS Saint-Etienne pour le reste du match au Moustoir, puis à domicile contre Nancy (0-0) mercredi.

Un moment particulier pour le gardien de 18 ans qui fêtait sa première titularisation à Geoffroy-Guichard. Mais heureusement, le Stéphanois a pu compter sur l’entraîneur des gardiens pour évacuer la pression. « Fabrice Grange m’a dit que je devais me faire plaisir, a raconté Maisonnial au micro de Canal+. Il m’a dit : "Fais toi plaisir. Que ce soit bien ou mauvais, je serai là pour t’aider." C’est fort. » Et le jeune portier a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers.

« Je suis né à Saint-Etienne, j’ai vécu à Saint-Etienne, j’allais dans les kops moi aussi. Je me souviens de l’époque de Jérémie Janot, des derbys qui sont toujours des moments très forts. Là, pour ma première à Geoffroy-Guichard, c’était vraiment spécial. Honnêtement. Je m’étais mis de la pression oui parce que je voulais montrer aux Stéphanois de quoi j’étais capable, a-t-il reconnu. J’avais donc un peu de pression. Mais mon entourage, le coach, Fabrice Grange et tous les joueurs ont été là pour m’enlever cette pression. Ensuite j’ai vécu le match pleinement et avec bonheur. »

Maisonnial savoure sa performance

« Je me sentais à l’aise au fur et à mesure des minutes. J’ai discuté avec les autres joueurs et eux ils ne pensaient pas que j’avais une quelconque pression. Je me suis détendu au fil des minutes. J’ai eu moins d’arrêts à faire qu’à Lorient mais il faut toujours rester concentré, on a toujours deux trois trucs à faire. Même si on n’a pas gagné, aujourd’hui je retiens mon premier match à Geoffroy et mon premier clean sheet. Je suis très content pour moi et pour toute ma famille », a conclu Maisonnial, peut-être le seul Vert à garder un bon souvenir de ce match nul.