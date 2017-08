Dans : Rennes, Ligue 1.

Christian Gourcuff (coach de Rennes après le nul contre Dijon) : « Ce fut un match très difficile à vivre, je l'ai personnellement très mal vécu. Par rapport à ce que l'on recherche à faire, il y a un gros décalage notamment dans la dernière demi-heure. On a plutôt bien contrôlé la première mi-temps mais on ne sentait pas une maitrise certaine. Ce deuxième but aurait dû nous redonner confiance a contrario c'est à ce moment-là que tout s'effrite, ça requinque l'adversaire donc on est incapable de conserver le ballon, le ballon brûle les pieds. On était incapable d'enchainer deux passes, de reprendre l'ascendant sur notre adversaire. Dijon a joué crânement sa chance. On est puni dans les dernières minutes. Trois points nous auraient faits énormément de bien pour la confiance mais il n'y a pas que ça. »