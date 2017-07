Rennes : Ruello grille le Barça pour signer Sarr à 17ME au mercato

Dans : Rennes, Metz, Mercato, Liga.

Assidûment courtisé par Lille, Ismaïla Sarr va finalement s’engager à Rennes dans les prochaines heures. Selon les informations du journal L’Equipe, la visite médicale du jeune Sénégalais de 19 ans est même prévue ce mercredi. Le Stade Rennais va donc boucler le deuxième plus gros transfert de son histoire puisque le quotidien indique que le club Breton a posé 17 millions sur la table pour rafler la mise.

Le LOSC était donc sur les rangs, mais pas seulement. Un temps intéressé, Marseille et Monaco ont vite lâché le dossier. Dans la dernière ligne droite, un agent mandaté par le FC Barcelone s’est immiscé dans le dossier. Le Barça semblait prêt à dégainer une offre pour faire de Sarr le remplaçant du trio Neymar-Messi-Suarez. Finalement, le joueur et son entourage ont préféré faire le choix de la raison en restant en Ligue 1 et à Rennes, où Christian Gourcuff a l’intention de faire de lui le pendant de Faitout Maouassa à droite au sein de son 4-4-2.