Rennes : Ntep ce sera non à l'OM et l'OL, il va prolonger mais...

Dans : Rennes, Mercato, Ligue 1, OM, OL.

A six mois de la fin de son contrat avec le Stade Rennais, Paul-Georges Ntep suscite bien des rumeurs. La dernière en date concernait de possibles négociations en cours entre le club breton et l'Olympique de Marseille, et c'est L'Equipe qui la faisait circuler. Mais l'attaquant international a vite démenti cette hypothèse d'un départ imminent à l'OM.

Cette fois, c'est Football365 qui évoque une solution radicalement différente par rapport à celles annoncées concernant Paul-Georges Ntep. En effet, notre confrère affirme que l'attaquant de 24 ans devrait rapidement prolonger son contrat avec le Stade Rennais, ne souhaitant pas en finir comme cela avec un club qui ne l'a jamais lâché même dans les moments délicats. Mais cette prolongation annoncée pourrait déboucher sur un transfert immédiat de Ntep en Bundesliga, championnat qui a sa préférence. Ce transfert ne se ferait cependant concrètement que l'été prochain, puisque le club breton aurait un prêt de l'attaquant jusqu'à la fin de l'actuelle saison. Une solution qui conviendrait à tout le monde, Rennes n'ayant pas le souhait de voir son joueur rejoindre une écurie concurrente en France.