Rennes : Même contre 30 ME, Gnagnon ne partira pas au mercato

Dans : Rennes, Mercato, Liga.

Annoncé dans le viseur du FC Séville pour ce mercato d'hiver, Joris Gnagnon ne quittera pas la Stade Rennais en janvier... C'est en tout cas la volonté de son entraîneur, Christian Gourcuff.

L'entraîneur breton n'apprécie guère le marché hivernal, durant lequel « on peut faire des ajustements sans déployer une stratégie ». Et ce n'est pas la récente rumeur d'un départ de Joris Gnagnon qui le fera changer d'avis... Véritable révélation de la première partie de saison du côté de Rennes, le jeune défenseur central attise les convoitises, et notamment celles de Séville. Le club dirigé par Monchi veut faire ses emplettes défensives en Ligue 1, sachant que Lenglet (Nancy) est aussi ciblé, et Gnagnon figure dans leur short-list. La formation espagnole aurait même fait une première offre de 10 millions d'euros pour attirer le joueur de 19 ans dans ses filets. Mais le président Ruello ne devrait pas donner suite puisque Christian Gourcuff estime que son défenseur est intransférable cet hiver.

« Gnagnon, c’est fermé. Même à 30 millions, il ne part pas. Imaginer un départ est une aberration à la fois sportive et économique. Sportive parce que je défends, comme je le faisais à Lorient, une certaine idée et politique de la formation. Le but est bien de former des joueurs pour qu’ils jouent, pas pour les vendre, puis de profiter de leur progression. Dès lors qu’ils ont pris une autre dimension, alors on peut discuter. Cela me fait penser à Ousmane Dembélé. Pour moi, c’est un cas qui ne doit pas se reproduire. Enfin, c’est une aberration économique car Joris, s’il continue à travailler, prendra de la valeur. Le risque pour un gamin comme Joris, c’est de le déstabiliser, que ça devienne compliqué dans sa tête », a déclaré, dans les colonnes de Ouest France, Christian Gourcuff, qui s'oppose donc catégoriquement à un départ hivernal de Joris Gnagnon.