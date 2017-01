Rennes : Deux clubs se réveillent, la folie s’empare du dossier Ntep

Dans : Rennes, Mercato, Foot Europeen, Bundesliga, PSG.

Annoncé tout proche de Wolfsburg pour 5 ME, Paul-Georges Ntep donne toujours sa préférence pour le club de Bundesliga. Mais ces derniers jours, les dirigeants bretons ont reçu quelques coups de fil qui mettent un véritable coup de chaud sur ce possible transfert. Deux clubs sont en effet arrivés en force.

Selon L’Equipe, Crystal Palace, en difficulté sur le plan sportif, s’intéresse subitement à l’ailier rennais, et quand on connaît le pouvoir financier des clubs anglais, même ceux du bas de tableau, cela pourrait bien changer la donne. Selon la presse italienne, c’est la Roma qui a aussi donné signe de vie. Devant les hésitations interminables de Jesé, le club romain s’est positionné sur Ntep avec là aussi des moyens financiers intéressants, et un projet qui pourrait séduire l’ancien auxerrois. La partie n’est pas finie, même si du côté de Wolfsburg, on persistait à assurer que le transfert est en bonne voie. Mais tant que celui-ci n’est pas conclu, Crystal Palace et la Roma ont des arguments de poids à faire valoir.