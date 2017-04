Rennes : « Être le nouveau Zidane », ça a tué Yoann Gourcuff

Dans : Rennes, Ligue 1, Bordeaux, OL.

Très discret dans les médias depuis son arrivée au Stade Rennais, Yoann Gourcuff a profité de la trêve internationale du mois de mars pour revenir sur sa carrière mitigée.

« C'est le nouveau Zidane ! ». Cette phrase, on l'entend pratiquement une fois par an au sein du football français. Mais au final, elle est aussi dévastatrice que reluisante. Et la liste des espoirs déchus sont longs, de Camel Meriem à Marvin Martin en passant par... Yoann Gourcuff. Pour ce dernier, la comparaison était frappante lors de son passage à Bordeaux entre 2008 et 2010. Mais après un transfert de 22 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais, le jeune breton avait sombré à cause des blessures... De nouveau apaisé depuis son retour aux sources à Rennes avec son père Christian, Gourcuff avoue avoir été écrasé par cette pression nationale.

« Aujourd'hui, je retiens d'abord le plaisir de jouer des matches à un niveau de performance convenable, mais on en veut forcément plus et la frustration s'installe vite. J'ai toujours été très exigeant avec moi-même, trop même à Bordeaux et Lyon. Être le nouveau Zidane ? C'est souvent disproportionné. Moi, je n'avais rien demandé ! Ça devient vite malsain et néfaste pour le joueur », a lancé, dans une interview sur le Canal Football Club, Gourcuff, qui estime donc que son ancienne réputation de nouveau ZZ lui a fait plus de mal que de bien alors qu'il n'était qu'au crépuscule de sa carrière.