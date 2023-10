De Bruyne et Giroud, cet espoir français annonce la couleur

Dans : Rennes.

Par Adrien Barbet

Joueur brillant du FC Lorient, Enzo Le Fée a changé de dimension cet été sans quitter sa Bretagne natale. Le milieu de terrain évolue désormais au Stade Rennais et a dévoilé les deux joueurs qu'il affectionne le plus.

Champion de Ligue 2 en 2020, Enzo Le Fée a réalisé la saison dernière, le meilleur exercice de sa carrière avec 5 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées. Le Français était clairement l'un des meilleurs joueurs à son poste en Ligue 1 et a contribué à la belle saison des Merlus. Le Stade Rennais a ensuite dépensé 20 millions d'euros pour s'attacher ses services. S'il n'a pas encore débloqué son compteur statistique, Enzo Le Fée reste très prometteur. À bientôt 24 ans, les portes de l'équipe de France espoirs sont fermées et désormais l'objectif d'intégrer la liste de Didier Deschamps est dans la tête du numéro 28. À l'occasion d'un entretien avec le magazine So Foot, Le Fée a dévoilé les deux joueurs qu'il aimait le plus.

Enzo Le Fée, bluffé par les antipodes De Bruyne et Giroud

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Enzo LE FEE (@enzo_lefee)

« Aujourd’hui, le meilleur milieu de terrain, c’est Kevin De Bruyne. Sa qualité de passe, c’est une folie. Ce n’est pas le même poste, mais j’aime beaucoup Olivier Giroud, aussi. Sans être le joueur le plus spectaculaire, il fait tellement de bien dans une équipe, entre sa vision du jeu, ses déviations, son jeu de tête. C’est un mec qui ne joue que pour les autres. Je kifferais jouer avec lui un jour » a confié le maestro rennais. De Bruyne et Giroud, deux joueurs qui n'ont rien à voir mais qui sont des exemples pour Enzo Le Fée. L'un est le meilleur à son poste et excelle avec Manchester City, tandis que l'autre reste au plus haut niveau à 37 ans et affiche un état d'esprit exemplaire. Des caractéristiques qui plaisent au milieu de terrain.