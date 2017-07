Rennes : Deux cadres s'en vont, Mandi en approche

Dans : Rennes, Mercato, MHSC, Liga.

Dans les jours qui viennent, le mercato du Stade Rennais va s'agiter dans tous les sens. Du côté des départs d'abord, Giovanni Sio et Pedro Mendes vont bel et bien rejoindre Montpellier pour quatre ans. Selon L'Equipe, Rennes et le MHSC ont trouvé un accord ce jeudi pour ces deux transferts, qui seront officialisés en début de semaine prochaine.

Après avoir perdu son meilleur buteur de la saison dernière et son ancien capitaine, le SRFC pourrait cependant se renforcer en recrutant Aïssa Mandi. Selon L'Equipe, l'international algérien est à deux pas de Rennes sachant « qu'un accord avec le Bétis Séville serait proche d'être trouvé ». Une bonne affaire en vue pour Christian Gourcuff, qui retrouverait son ancien joueur des Fennecs.