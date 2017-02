PSG : Zidane fait peur aux Parisiens avant le Barça

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Opposé au FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va aborder cette confrontation avec un sentiment de revanche.

Pour rappel, le club de la capitale a déjà rencontré le Barça à deux reprises en phase éliminatoire de la C1, pour deux éliminations. Cette fois, les Parisiens ont bien l'intention de trouver la formule pour venir à bout du champion d’Espagne. Mais il ne faudra pas compter sur les conseils de Zinédine Zidane. Interrogé en conférence de presse, l’entraîneur du Real Madrid a avoué qu’il ne connaissait pas la recette magique.

« Ce sera un grand match et, assurément, je le regarderai. Je ne serai pas celui qui vous dira comment jouer contre Barcelone, je ne sais pas comment les battre, a confié le technicien français. On regardera le match et on verra. Les deux équipes disposent d’un très bel effectif et les rencontres face à Barcelone ne sont jamais les mêmes. » Le PSG pourra toujours s’appuyer sur l’expérience de son coach Unai Emery, habitué à défier les Blaugrana lorsqu’il entraînait le FC Séville ou le FC Valence.