PSG : Wenger offre Alexis Sanchez sur un plateau au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Alors qu'Alexis Sanchez semblait tout proche de Manchester City au cours de ce mercato estival, Arsenal s'oppose à ce potentiel transfert. Une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain ?

Suite à une Coupe des Confédérations réussie, malgré la défaite du Chili en finale face à l'Allemagne (0-1), Alexis Sanchez devait rapidement trancher par rapport à son avenir. Sauf que cela ne se passe pas comme prévu. Désireux de retrouver Pep Guardiola à Man City, l'attaquant chilien semblait avoir trouvé son nouveau club, tout en sachant que les Citizens étaient prêts à faire des folies pour le recruter. Oui, mais dans cette histoire, c'est Arsenal qui a le dernier mot. Et selon The Express, les Gunners ont d'ores et déjà fait savoir à Alexis qu'un transfert estival à Manchester est impossible, Arsène Wenger refusant de renforcer un concurrent direct pour le titre en Premier League. Quitte à perdre son attaquant gratuitement en 2018, à l'issue de son contrat.

Mais avant d'en arriver là, le club londonien espère bien prolonger le bail de sa star en lui proposant un salaire mensuel de 1,3 ME. À moins qu'un autre club européen ne tire les marrons du feu cet été ? Alexis Sanchez l'espère en tout cas, lui qui réclame un salaire de 1,8 ME par mois. Une somme que le PSG pourrait lui offrir. Reste désormais à savoir si Antero Henrique est prêt à dépenser 40 ME pour s'attacher les services du Chilien, qui était la priorité absolue de Patrick Kluivert, l'ancien directeur du football à Paris...