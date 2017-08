PSG : Verratti ne boude plus, il passera à 1ME par mois au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Marco Verratti a connu un été compliqué, puisque le milieu de terrain a été cité comme très proche du FC Barcelone, au point même d'être obligé de faire une vidéo à la demande du PSG pour dire qu'il n'avait pas l'intention de quitter le club de la capitale. Après avoir changé d'agent, Marco Verratti est revenu peu à peu dans le droit chemin, même si sur le plan sportif il est apparu très loin de son meilleur niveau depuis la reprise.

Mais cela n'empêche pas l'international italien d'être toujours un joueur très convoité, et cela oblige donc le Paris Saint-Germain à faire un nouvel effort financier le concernant. Selon Le Parisien, un accord est en effet très proche pour une prolongation de contrat et forcément une augmentation de salaire. « Tout ceci pourrait se conclure par une nouvelle prolongation de contrat, qui serait la cinquième depuis l’arrivée de Verratti à Paris, en 2012. Des discussions sont en cours pour faire grimper le salaire de l’Italien autour du million d’euros brut mensuel contre 810.000 euros actuellement », explique le quotidien francilien. Comme quoi, faire sa mauvaise tête et traîner les pieds à parfois des effets positifs...