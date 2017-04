PSG : Verratti demande à Al-Khelaifi d'offrir Neymar au PSG

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Marco Verratti l'a fait savoir via son agent, son désir le plus fort est de gagner la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, le rêve du meneur de jeu italien n'étant pas d'empiler les coupes nationales et les Hexagoal dans une vitrine. Mais pour espérer remporter un jour la coupe aux grandes oreilles, nombreux sont ceux à penser que le PSG doit encore s'offrir une ou deux stars, notamment sur le plan offensif. Et cela tombe bien, Marco Verratti a un nom à suggérer à Nasser Al-Khelaifi.

Via BeInSports, l'international transalpin du Paris Saint-Germain a reconnu qu'il pensait très fort à un joueur pour venir renforcer le PSG. « Si un joueur devait rejoindre le PSG ? Neymar. C’est un jeune joueur. Il a été impressionnant dans les deux matchs contre le Barça. Cette année, il a pris une dimension formidable. Il est au niveau de Lionel Messi. Il a mon âge et il sera un grand joueur pour le futur », explique Marco Verratti, qui a récemment croisé la route de la star brésilienne du FC Barcelone. Cependant, après avoir été proche de faire signer Neymar l'été dernier, on voit mal le patron du Paris Saint-Germain repartir au combat dans un dossier forcément très compliqué. Mais sait on jamais...