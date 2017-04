PSG : Verratti défend Aurier, un gars « pas méchant »

Dans : PSG, Ligue 1.

Serge Aurier a été l'objet de nombreuses polémiques au Paris Saint-Germain, le défenseur ivoirien ayant, il est vrai, un comportement parfois pas très correct et peu compatible avec la vie de footballeur professionnel. Mais après l'affaire Périscope, puis sa condamnation suite à un incident avec des policiers à l'aube, Serge Aurier semble être rentré dans le rang. Pour Marco Verratti, si on ne peut pas éluder ces histoires, il faut quand même en relativiser l'importance car pour le milieu de terrain italien du PSG son coéquipier mérite mieux que cette sale image.

Alors, sur Goal.com, Marco Verratti a dit tout le bien qu'il pensait de Serge Aurier. « C'est lui qui met l’ambiance dans le vestiaire. On a beaucoup critiqué Serge en dehors du terrain mais les gens ne le connaissent pas vraiment. Il ne doit tenir compte que des gens qu’il connait, pas de ceux qui écrivent derrière un ordinateur. Il a fait des erreurs, mais il est loin d’être méchant. On sait qu’il est très attaché à Paris et au PSG et tout le monde est ami avec lui. Sur le terrain, sa plus grande qualité, c’est la puissance physique. Il ne se fatigue jamais », confie l'international italien du Paris Saint-Germain, convaincu de l'importance de Serge Aurier au sein du club de la capitale.