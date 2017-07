PSG : Une question sur Neymar, Emery y répond à sa manière

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Obligé de passer par l’exercice de la conférence de presse pour évoquer le match de ce mercredi à venir contre la Juventus, Unai Emery a forcément été interrogé sur la possible venue de Neymar à Paris, qui fait la Une des gazette des deux côtés de Pyrénées.

Contrairement à ce que la presse espagnole avait affirmé, les journalistes ont pu poser des questions sur l’épineux cas de l’international brésilien, qui semble pour le moment coincé entre Barcelone et Paris dans des questions sportivo-juridico-financières. En tout cas, ne comptez pas sur le coach du PSG pour vous en dire plus, même s’il a tout de même reconnu que, Neymar ou pas, le club de la capitale travaille pour avoir ce qui se faisait de mieux au monde.

« Neymar ? Je veux parler du présent. Il y aura des moments pour parler du mercato plus tard. Nous avons un match à préparer contre la Juventus pour demain (mercredi). Tout ce que je peux vous dire, c’est que le club travaille bien pour faire l’équipe la plus compétitive possible. Mon but, c’est de préparer les joueurs que j’ai à faire une bonne saison », a souligné Unai Emery, qui a montré qu’il savait aussi noyer le poisson, lui qui n’a bien évidemment pas la moindre envie de livrer un indice sur la faisabilité, ou pas, d’un tel transfert.