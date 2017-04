Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis l'élimination du Paris Saint-Germain à Barcelone, l'avenir d'Unai Emery sur le banc du club de la capitale est moins claire qu'il ne l'était avant. Alors que des rumeurs annoncent l'intérêt des dirigeants du PSG pour Arsène Wenger, et malgré les dénégations de Nasser Al-Khelaifi, le limogeage du coach espagnol recruté en 2016 semble être toujours possible, la jurisprudence Laurent Blanc étant dans toutes les mémoires.

Mais ce mardi, interrogé directement sur ce sujet, Unai Emery a clairement fait comprendre qu'il souhaitait plus que tout continuer sa route au Paris Saint-Germain. « Je pense au présent, je sais que c’est important. L’équipe est bien, elle est très concentrée sur les compétitions à jouer d’ici à la fin de la saison. Mon envie n’a pas changé. Je suis content ici. Je veux m’améliorer, grandir. Je travaille comme si j’allais rester ici toute ma vie », a expliqué l'entraîneur espagnol du PSG, conscient cependant que c'est au plus haut niveau que son avenir se décidera. Mais s'il réussit à gagner la Coupe de France et le titre de Ligue 1, les choses pourraient mieux se passer pour lui. En cas d'échec, la situation risque tout de même de devenir très chaude...