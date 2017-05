PSG : Un seul Parisien échappe aux critiques d’Okocha

Dans : PSG, Ligue 1.

Ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain (1998-2002), Jay-Jay Okocha a marqué les esprits au Parc des Princes où personne n’a oublié ses fameux dribbles et sa puissance de frappe.

Rien à voir avec le profil avec le profil de Blaise Matuidi par exemple. Pourtant, l’infatigable milieu de terrain est bien le chouchou du Nigérian. « Au PSG, Blaise Matuidi est mon joueur préféré car j'aime les joueurs concernés à 100 % dans ce qu'ils font », a expliqué le joueur passé par Fenerbahçe à L’Equipe. Mais au moment d’évoquer la saison du club francilien, Okocha était loin d’être aussi enthousiaste.

« La saison du club est un échec, a-t-il commenté. Ils ont la meilleure équipe de France et ont beaucoup investi. Je pensais qu'ils feraient mieux en Europe, ils ont eu leur chance. C'est un projet en constante évolution, ils vont apprendre de leurs échecs et reviendront plus forts encore. Le match du Barça est une publicité pour le foot car cela montre que rien n'est jamais fini. » De son côté, le PSG se serait bien passé de cette mauvaise pub...