PSG : Un Nantais vend la mèche sur l’avenir d’Augustin

Déçu de son temps de jeu au Paris Saint-Germain, Jean-Kévin Augustin envisage finalement de partir en prêt cet hiver.

C’est aussi ce que souhaitent les dirigeants franciliens. En effet, le club de la capitale estime que l’attaquant de 19 ans n’a pas les épaules pour suppléer Edinson Cavani. D’où la nécessité de recruter une doublure pour l’Uruguayen. Reste à savoir où atterrira Augustin. Comme nous l’évoquions jeudi, le pur produit du PSG est annoncé du côté du Stade Rennais. Mais de son côté, le milieu du FC Nantes Amine Harit a d’autres informations en tant qu’ancien coéquipier du Parisien chez les U19 tricolores.

« Je le connais bien, c’est un très bon ami en dehors du football. Ce sont des choses qu’on voit dans la presse… Si c’est vrai, j’espère qu’il viendra. S’il m’entend ou me lit, je l’attends ici et je l’accueillerais avec grand plaisir ! Non, il n’ira pas à Rennes. S’il va quelque part, ça sera ici j’espère », a confié le Canari qui sait que l’attaque nantaise aurait bien besoin du talent d’Augustin.