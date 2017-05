PSG : Un Messi de 14 ans ? On se calme avec une comparaison douloureuse

Dans : PSG, Ligue 1.

Cette semaine, Le Parisien a annoncé que le Paris Saint-Germain allait faire signer pour cinq ans Kays Ruiz-Atil, jeune joueur de 14 ans que le PSG est allé récupérer au Barça et que certains comparent déjà à Lionel Messi, rien que ça. Si du côté du joueur et du Paris Saint-Germain, on reste très discret, des voix s'élèvent quand même pour calmer tout le monde, estimant qu'il s'agissait d'une énorme pression mise sur les épaules d'un jeune garçon.

Et sur France Bleu 107.1, Bruno Salomon, qui suit au quotidien et depuis longtemps l'actualité du PSG, se rappelle d'un joueur parisien présenté il y a quelques saisons comme une future star du foot. « Il y a beaucoup d’articles sur Kays Ruiz-Atil. Des joueurs du PSG se font même prendre en photo avec lui. Il fait le buzz. Des observateurs de toute l’Europe viennent le voir. Moi, je lui souhaite le meilleur à ce gamin, j’aimerais qu’il réalise son rêve de fouler la pelouse du Parc des Princes. J’espère que la structure qui l’entoure est solide. Cette histoire me renvoie 9 ans en arrière. Du centre de formation me revenait les échos sur un phénomène, une pépite. Un certain Hervin Ongenda. Aujourd’hui âgé de 21 ans, il essaie de se relancer aux Pays-Bas, à PEC où il a joué 4 matches en 2017 », fait remarquer notre confrère. Dur dur.