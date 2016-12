PSG : Un gros bug interne peut faire capoter la venue d'Alario au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Après Julian Draxler, le Paris Saint-Germain veut encore recruter lors du mercato d'hiver qui ouvrira ses portes au premier jour de l'année 2017. Et plusieurs indices laissent à penser que le PSG n'est pas loin de boucler la venue de Lucas Avaria, avant-centre argentin de River Plate, dont la clause libératoire est fixée à 18ME. Autrement dit, une broutille pour le club de la capitale.

Cependant, selon nos confrères de Culture PSG, si tout est prêt dans ce dossier, Patrick Kluivert ayant négocié en personne les détails de l'opération, il y a un souci et non des moindres avant de passer à la signature du contrat. En effet, Unai Emery et plusieurs autres membres du staff du PSG ne seraient pas convaincus que Lucas Avario est l'homme qu'il faut pour tenir le rôle de doublure d'Edinson Cavani en cette deuxième partie de saison 2016-2017. Le coach du Paris Saint-Germain aurait ouvertement fait part de ses doutes. Mais, faute d'avoir d'autres choix pour ce rôle, le PSG pourrait tout de même lâcher 18ME et s'offrir l'avant-centre, malgré les doutes émis par le coach espagnol.