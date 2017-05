PSG : Un duel avec le Real pour « le meilleur gardien du monde »

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Moins médiatisé que Gianluigi Buffon, Manuel Neuer et David de Gea, le dernier rempart de l’Atlético Madrid Jan Oblak (24 ans) fait partie des meilleurs gardiens.

Pour son agent, il n’est donc pas surprenant de voir des clubs s’intéresser au Slovène. « C'est trop tôt pour en parler car pour l'instant il reste plusieurs matchs de championnat. Mais ce qui est sûr c'est que comme je l'ai déjà dit, le meilleur gardien du monde intéresse plusieurs clubs, a révélé Miha Mlakar à Goal. En particulier deux clubs qui sont très intéressés. »

Si le représentant d’Oblak n’a pas cité les noms de ces deux prétendants, on sait que ces derniers ne viennent pas de Serie A. « En Italie, il y seulement un club au haut niveau, la Juventus, et elle a Buffon, qui est maintenant en finale de la Ligue des Champions. Et si vous me demandez, il peut jouer sans problème plusieurs années », a réagi le conseiller, dont les propos ont incité la presse espagnole à mener l’enquête.

Le successeur d’Areola ?

Car selon Espadio Deportivo, les deux formations sur le coup sont le Real Madrid et le Paris Saint-Germain ! Côté madrilène, on sait que le Costaricien Keylor Navas n’a jamais fait l’unanimité malgré de bonnes performances. Quant au PSG, les dirigeants anticipent probablement le départ d’Alphonse Areola qui refuse de repartir pour une saison sur le banc parisien. En tout cas, Oblak, peut-être l’un des gardiens les plus sous-cotés, représenterait un concurrent de taille pour Kevin Trapp.