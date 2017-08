PSG : Tout sourire, Ben Arfa annonce qu'il reste

Dans : PSG, Mercato.

Hatem Ben Arfa ne laisse guère la place au doute, il restera au PSG cette saison. Aucun accord n’a pu être trouvé dans un sens comme dans l’autre, et l’attaquant parisien, qui ne fait pas partie du groupe d’Unai Emery, se prépare donc à suivre au moins la première partie de saison des tribunes. L’ancien niçois a confirmé qu’il ne craquerait pas via les réseaux sociaux, expliquant qu’il restait : « Comme prévu.. me quedo », a expliqué Hatem Ben Arfa, visiblement fier de son petit trait d’humour même si la saison risque de lui paraître longue.