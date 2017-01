PSG : Sirigu remplaçant, son agent dénonce un crime

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Tout ne s’est pas passé comme prévu pour Salvatore Sirigu. Alors qu’il a choisi de quitter le Paris Saint-Germain l’été dernier pour obtenir du temps de jeu, le gardien de 29 ans se retrouve dans une situation similaire en Espagne.

Avec seulement deux matchs disputés en Liga, l’Italien doit de nouveau se contenter d’un statut de remplaçant. Autant dire que Sirigu doit moyennement apprécier, à l’image de son agent qui a carrément poussé un coup de gueule au micro de la Radio CRC. Avec un appel du pied à un cador de Serie A au passage.

« J’espère qu’il pourra venir à Naples, a-t-il annoncé. On parle tout de même d’un international italien. Il a beaucoup aimé son expérience à Paris, mais Blanc l’a mis sur le banc pour des raisons techniques. Pendant des années, il a été élu meilleur gardien de Ligue 1 et le voir sur le banc actuellement, c’est criminel. Il y a beaucoup d’étrangers qui jouent comme gardien en Italie, et beaucoup n’ont pas son niveau. Le voir à Naples serait bon pour le football italien et la sélection. » Le message est passé, il n’y a plus qu’à attendre d’éventuelles sollicitations.