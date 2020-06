PSG : Un coup de fil à Nasser Al-Khelaïfi, et le Real boucle l'affaire

Dans : PSG.

Contrairement au FC Barcelone, le Real Madrid entretient de très bonnes relations avec le PSG.

Le Paris SG ne tient pas forcément rigueur à la Maison Blanche de lui avoir refilé Jese Rodriguez pour 25 ME en 2016, ce qui reste l’un des plus grands fiascos de l’histoire du mercato parisien. Mais en dehors de cet écueil, tout va bien entre les deux clubs. La preuve l’été dernier, Keylor Navas négociait sans problème son départ pour le PSG, tandis que le Real Madrid récupérait sans avoir besoin de dépenser un centime Alphonse Areola en prêt. Avec cette saison tronquée pour des raisons sanitaires, les prêts peuvent toutefois poser problème, comme c’est par exemple le cas avec Lucas Tousart, qui n’a pas été autorisé à rester à Lyon, et a du partir pour le Hertha Berlin, qui l’avait acheté en janvier. Concernant Alphonse Areola en revanche, toujours aucun nuage à l’horizon entre le PSG et le Real.

Diario Gol révèle ainsi que Florentino Pérez a passé un petit coup de fil à Nasser Al-Khelaïfi pour savoir si prolonger le prêt du gardien champion du monde de deux mois ne posait pas de problème. Et la réponse a été immédiate de la part du président du PSG, qui a accepté de laisser son portier chez les Merengue jusqu’à la fin de la Ligue des Champions. Il faut dire que le champion de France n’a aucun intérêt à se froisser avec le Real Madrid, et se doit en plus d’être beau joueur, sachant qu’il a demandé la même chose au FC Séville avec son deuxième gardien Sergio Rico, a priori avec succès. Un échange de bons procédés qui démontre que, en attendant que ça devienne sérieux avec l’avenir de Kylian Mbappé, tout va pour le mieux entre le Real Madrid et le PSG.