PSG : Sarkozy explique comment il a énervé les fans du Barça

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Plongé au cœur d'une polémique après la rencontre de Ligue des Champions entre Barcelone et le Paris Saint-Germain, le 8 mars dernier, Nicolas Sarkozy a tenu à rétablir sa vérité...

En retrait de la vie politique depuis sa défaite aux primaires de la droite en novembre 2016, Nicolas Sarkozy continue de s'adonner à sa passion footballistique. Fervent supporter du PSG, l'ancien président de la République a vécu l'échec européen à Barcelone aux côtés du club francilien. Si bien qu'il s'était même retrouvé au centre de l'actualité le lendemain du huitième de finale retour (6-1) pour un supposé accrochage avec les supporters barcelonais suite au but de Cavani à l'heure de jeu. Mais cette polémique, Sarko vient de l'éteindre... plus ou moins.

« J'ai clamé "PSG !, PSG !", juste après le but. Mes voisins de tribune ont un peu réagi, c’est vrai, mais on est dans un stade, pas dans un musée ! Et je n’ai pas crié "Real Madrid !", comme les journaux l’ont écrit », a avoué, sur Le Parisien Magazine, Sarkozy, qui dément donc avoir provoqué les fans du Barça au Camp Nou en scandant le nom du club ennemi.