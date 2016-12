PSG : Riolo réclame l’arrivée de trois titulaires au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Habituellement considéré comme un marché de retouche plutôt que d'offensive de grande ampleur, le mercato d’hiver va être certainement l’un des plus actifs depuis longtemps à Paris. Les maux sont identifiés et le PSG s’active déjà pour renforcer certains postes. Mais Daniel Riolo va beaucoup plus loin, lui qui estime qu’il y a beaucoup de travail à faire pour remodeler cette équipe qui n’en est pas une selon le consultant de RMC.

« Paris doit recommencer sa saison, c'est-à-dire réparer tous ce qu'ils ont mal fait cet été. Cet été ils n'ont pas fait un bon mercato. Donc il faut prendre des bons joueurs et ça commence avec Draxler, qu'il va falloir relancer tout de même parce que ça fait quelques mois qu'il ne joue plus, mais sur les qualités qu'on lui connait ça pourrait faire une bonne recrue pour mettre de la concurrence sur les côtés, là où Di Maria a besoin d'être boosté. Il faut aussi relancer la concurrence pour Lucas, puisque Jesé et Ben Arfa devraient partir. Et quand je dis que le mercato doit être bon, il doit aussi permettre d'ouvrir la porte à certains. Il faut qu'il prenne quelqu'un sur chaque ligne, et que l'entraineur revienne sur ses choix, remettre Trapp et arrêter avec Areola qui est dans une mauvaise passe. Aurier va partir à la CAN et Kurzawa va peut-être se faire opérer, il faut donc un latéral, on parle de Ricardo Rodriguez. Je pense qu'il faut trois bons joueurs capables d'être titulaire rapidement », a lancé un Daniel Riolo pour qui Unai Emery doit avoir des renforts de taille, et effectuer ensuite des choix forts en mettant notamment de côté Aréola, Di Maria, voire Lucas et Aurier. De sacrés changements.