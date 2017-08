PSG : Reina prêt à dire oui, Paris accélère

Dans : PSG, Mercato.

Sans en faire un dossier prioritaire, le Paris Saint-Germain regarde tout de même le marché des gardiens de but.

Cela a mené le club de la capitale vers Naples et son portier Pepe Reina. Une offre de 7 ME a été formulée, et le club de Campanie serait tenté de l’accepter, à condition de lui trouver un remplaçant. A 35 ans, le gardien espagnol a en tout cas déjà fait son choix, puisque selon TMW, il pousserait désormais pour rejoindre le club de Ligue 1. La perspective de rejoindre une équipe très ambitieuse en Europe, de gagner des trophées mais aussi l’offre copieuse de deux saisons avec une option pour une troisième, sont des arguments qui ont convaincu l’ancien de Liverpool.

Surtout que Reina arriverait dans la peau d’un titulaire à l’heure où ni Trapp ni Areola ne font l’unanimité. Le désir du gardien napolitain de changer d’air pourrait bien faciliter ce transfert de dernière minute, même si Naples freine actuellement, dans le but de se trouver un nouveau portier de premier plan. Pour faire accélérer les choses, le montant de l’indemnité de transfert pourrait grimper à 9 ME.