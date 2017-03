PSG : Recalé pour Sturridge, Paris reçoit un message encourageant

Dans : PSG, Mercato.

Même s’il n’est pas parvenu à ses fins cet hiver, le Paris Saint-Germain a tout fait pour recruter une doublure pour l’attaquant Edinson Cavani.

Parmi les nombreux dossiers étudiés, celui de Daniel Sturridge (27 ans) n’a pas occupé les dirigeants parisiens pendant très longtemps. Car selon Goal, une simple prise de renseignement a suffi pour comprendre que Liverpool ne souhaitait pas prêter l’international anglais sous contrat jusqu'en 2019. Pourtant, on ne peut pas dire que l’ancien joueur de Chelsea soit un titulaire indiscutable pour Jürgen Klopp. Gêné par des pépins physiques, Sturridge n’est plus le buteur qui avait inscrit 22 buts en Premier League en 2013-2014. C’est pourquoi le manager des Reds ne ferme pas la porte à son départ lors du prochain mercato.

« Je ne sais pas ce qu'il se passera cet été, et cela s'applique à Daniel comme à ses coéquipiers, a confié le technicien allemand en conférence de presse. On prendra les décisions qu'il faut cet été. Beaucoup de choses vont avoir de l'influence et nous en parlerons à ce moment-là. Il faut le remettre dans la meilleure forme possible, et finir la saison de la meilleure manière possible. » Une bonne nouvelle pour le PSG, loin d’être le seul club intéressé puisque des formations chinoises et américaines seraient également sur le coup.