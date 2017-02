PSG : Rabiot calme Al-Khelaifi pour une prolongation

Dans : PSG, Ligue 1.

Entre Adrien Rabiot et le Paris Saint-Germain les relations parfois houleuses se sont calmées ces derniers mois, le milieu de terrain français étant devenu un joueur de base du PSG version Unai Emery. Du côté du joueur parisien et de sa maman, on ne revendique donc plus un ticket de sortie comme cela avait parfois été le cas dans le passé. Lié avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2019, Adrien Rabiot se sent donc très bien au sein de son club formateur, mais pour l'instant il n'a pas encore accepté l'offre de prolongation proposée par Nasser Al-Khelaifi. Et ce mardi, dans Le Figaro, Adrien Rabiot explique pourquoi il n'est pas pressé de rallonger son bail au PSG.

« Le club nous a fait une proposition mais très sincèrement, je n’ai pas envie de me précipiter, de me prendre la tête avec ça. Je suis sous contrat jusqu’en 2019, ce n’est pas urgent. On aura le temps d’en reparler à la fin de la saison. Le club est au courant. Ils essaient de se protéger, de prolonger le maximum de joueurs et je les comprends. Je sais qu’ils comptent beaucoup sur moi, que je fais partie d’un groupe de jeunes joueurs avec qui on peut former un nouveau noyau pour le futur. C’est important pour eux car j’ai une image forte. Mais moi, je préfère me concentrer sur les échéances à venir, explique Adrien Rabiot, lequel reconnaît qu’il a bien envisagé très fortement de quitter le Paris Saint-Germain, mais que tout cela appartient au passé. Si je voulais partir du PSG ? Oui. Je voulais vraiment jouer et on m’offrait cette opportunité ailleurs. Pour ma progression, je sentais que c’était la chose à faire. Après les circonstances ont fait que je suis resté ici. J’ai prolongé. Et petit à petit, je me suis imposé. J’ai vu que j’avais fait le bon choix. Je ne regrette pas du tout. De toute façon, je ne regrette jamais un choix. Quand on est jeune, on a vraiment envie de jouer. On ne voit que le terrain. On aimerait avoir plus. Surtout dans un club comme le PSG. On a alors dit que j’étais capricieux, mais je suis juste quelqu’un d’ambitieux. Quand je ne joue pas, il y a de la déception. Je pense que c’est normal pour un footballeur de réagir comme ça. Sinon, on n’est pas vraiment un compétiteur. Je n’avais pas de problèmes avec le club. C’était juste un souci de temps de jeu. Depuis, je me suis battu pour gagner ma place. »