PSG : Quatre départs majeurs se préparent, dont Verratti !

L’énorme déconvenue rencontrée face au FC Barcelone mercredi dernier va encore secouer pendant longtemps le club parisien, qui va devoir digérer cette sortie européenne décevante dans la forme comme dans le résultat.

Selon TF1, le PSG pourrait payer très cher cette catastrophe sportive, avec le départ de plusieurs de ses cadres. La première chaine annonce que quatre joueurs seraient sur le départ pour cet été, en conséquence directe de l’humiliation subie à Barcelone. Le transfert le plus probable reste celui d’Angel Di Maria, qui a 80 % de chances de partir annonce Téléfoot, et devrait se diriger vers un grand d’Europe à moins qu’il ne décidé de tenter l’aventure en Chine, où sa cote est très élevée.

Joueur emblématique du PSG version QSI, Blaise Matuidi serait lui décidé à changer d’air, alors que la fameuse prolongation promise cet été par Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais aboutie. La Juventus est sur les rangs avec cette porte qui s’ouvre, avec qui Mino Raiola, l'agent de l'international français, discute depuis bien longtemps.

Enfin, deux joueurs à la valeur inestimable pour le PSG regardent aussi ailleurs. Il s’agit de Marco Verratti, qui envisage sérieusement un transfert après ce coup de bambou, et ne manque bien évidemment pas de courtisans avec le Bayern Munich de Carlo Ancelotti, le FC Barcelone et Chelsea notamment. Enfin, autre jeune joueur à haute valeur marchande, Marquinhos s’interroge sur son avenir et serait tenté d’enfin céder au FC Barcelone, qui le courtise depuis deux ans, et aurait proposé 45 ME pour le faire venir l’été dernier.

Si le PSG a promis de conserver Unai Emery et de faire des ajustements au marché des transferts, une vague de départs aussi importante n’est en tout cas pas à l’ordre du jour, et ce même si l’élimination face au FC Barcelone pourrait bien bouleverser le visage du PSG en vue de la saison prochaine.