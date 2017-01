PSG : Pierre Ménès n'est pas emballé et dit pourquoi

Dans : PSG, Ligue 1.

Solide vainqueur à Nantes, le PSG a confirmé sa bonne santé depuis la reprise avec une victoire 0-2 difficilement contestable. Face à la grosse envie des Canaris, les Parisiens ont opposé leur maîtrise technique et l’art de gérer la rencontre. Pas de quoi enthousiasmer au plus haut point Pierre Ménès, qui n’est toujours pas convaincu par les prestations de la formation d’Unai Emery, et notamment dans le jeu pratiqué jugé comme guère alléchant par le consultant de Canal+.

« Samedi après-midi, le PSG s’est imposé très tranquillement à Nantes grâce à un doublé de Cavani, un premier but en coupant un centre de Lucas, un second d’un superbe coup-franc. Les Canaris ont fait ce qu’il fallait en terme d’intensité, d’agressivité et de pressing. Le seul souci, c’est que cette équipe est incapable de marquer des buts. C’est trop faible offensivement contre une équipe du niveau du PSG. Il n’empêche que je ne suis pas transporté par la qualité de jeu des Parisiens sur ce match. Ils ont joué très bas et ne se sont pas créé tant d’occasions que cela, sauf en fin de match quand Nantes poussait de façon désordonnée. Le résultat est là, mais je ne suis pas convaincu par ce que je vois et je suis beaucoup plus impressionné quand je vois jouer Monaco », a livré Pierre Ménès, pour qui la tendance est toujours la même, avec une formation monégasque au-dessus de son rival parisien en terme de potentiel offensif.