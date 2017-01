PSG : Pierre Ménès a du mal avec ce Paris défensif

Dans : PSG, Ligue 1.

Plus séduisant qu’en première partie de saison, le Paris Saint-Germain enchaîne les victoires dans toutes les compétitions nationales depuis la reprise.

Mais avant le choc contre l’AS Monaco dimanche (21h), il en faudra beaucoup plus pour impressionner Pierre Ménès. En effet, le consultant estime que les Parisiens ne prennent pas suffisamment de risque sur les phases offensives, et comptent uniquement sur l’efficacité d’Edinson Cavani en pointe. En résumé, les hommes d’Unai Emery se contentent du minimum.

« A y regarder de plus près, cette équipe parisienne est finalement assez défensive. Elle fait beaucoup tourner le ballon dans son propre camp et se repose beaucoup (trop ?) sur l’effarante efficacité d’Edinson Cavani, a critiqué le chroniqueur de Direct Matin. Je ne peux donc pas dire que je suis transporté par ce que je vois en termes de jeu, malgré les excellents résultats enregistrés depuis le début de l’année 2017, avec notamment une série de victoires à l’extérieur, qui était le gros point faible de ce Paris version Unai Emery. Il s’était ainsi incliné à quatre reprises en déplacement lors des matchs allers. » Et notamment à Monaco (3-1), qui compte trois points d’avance sur le PSG au classement.