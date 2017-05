PSG : Pepe ira au PSG, si le Real Madrid ne craque pas

Dans : PSG, Mercato, Liga, Ligue 1.

Ce samedi, le quotidien AS affirme une fois de plus que Pepe pourrait bien signer au Paris Saint-Germain lors du mercato, le défenseur portugais du Real Madrid arrivant en fin de contrat sans avoir reçu d'offre suffisante de la part des Merengue. Et si cela est le cas, Pepe pourrait jouer dimanche contre Séville son dernier match sous le maillot du Real Madrid à Santiago-Bernabeu après 10 ans passés au sein de la Maison Blanche.

Dans ce scénario d'un départ annoncé, AS indique que le PSG a pris l'avantage par rapport aux clubs chinois, lesquels n'ont pas convaincu Pepe malgré d'énormes offres financières. Cependant, la porte n'est pas totalement fermée à un accord de dernière minute avec le Real Madrid. Car les dirigeants madrilènes ont bien fait une proposition à leur défenseur, mais elle ne porte que sur un an de contrat à 6ME, là où Pepe, âgé de 34 ans, exige lui deux saisons supplémentaires. C'est pour cela que pour l'instant les négociations sont à l'arrêt. Mais en agitant la perspective d'une signature gratuite au Paris Saint-Germain, Pepe pourrait inciter Florentino Perez à revoir son offre. Une telle hypothèse n'étant pas à balayer d'un revers de la main...