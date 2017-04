Dans : PSG, Coupe de la Ligue, OL, Coupe.

Les incidents intervenus samedi soir au stade du Parc OL à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l'AS Monaco ont fait réagir Pascal Praud. Au micro de RTL, le vétéran des journalistes sportifs s'en est pris, avec des trémolos dans la voix, aux Utras du Paris Saint-Germain. Et pour Pascal Praud, il est évident que l'on doit interdire la présence des ces derniers dans les stades.

« C’est dans la culture de ces Ultras, appelons les des hooligans, on casse et on tague son territoire. C’est un trophée pour ceux qui étaient là, et qui ont craqué 70 fumigènes. Lyon, c’est une terre ennemie donc on se comporte comme un envahisseur. Voilà pourquoi je suis toujours étonné quand j’entends des commentateurs demander le retour des Ultras au Parc, ou exiger qu’ils suivent le PSG à l’extérieur. Il n’existe qu’une solution, sinon interdire les Ultras. Au moins, les empêcher de voyager (…) En 2010, le plan Leproux avait réglé le problème, avec l’interdiction du mouvement Ultra. Les mêmes causes produisent les mêmes effets : avec les Ultras parisiens, la violence sera toujours au rendez-vous », a expliqué Pascal Praud, qui n'attend pas les résultats de l'enquête en cours pour procéder au jugement.