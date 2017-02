PSG : Pascal Praud mise sur un Paris perdant

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

A quelques heures du choc PSG-Barcelone, Pascal Praud a donné son avis sur cette rencontre. Et pour le journaliste d'Itélé, c'est clair et net, le Paris Saint-Germain n'a pas les moyens de contrarier l'ogre catalan et et il va encore une fois passer à la trappe en Ligue des champions. Même s'il rêve d'une Saint-Valentin heureuse pour les supporters du PSG, Pascal Praud ne croit pas au Père Noël.

« On va savoir si le PSG est grand, s'il a un destin en 2017, si l'expérience des désillusions sert à quelque chose. Après avoir beaucoup critiqué les Parisiens en début de saison, j'ai vu le niveau de jeu monter et une domination arriver. Mais que valent les victoires à Bordeaux ou à Rennes ? Et comment ne pas oublier les difficultés face à Lille ou contre Dijon ? Il existe des doutes que seule la compétition lève. Je ne vois pas comment la défense du PSG restera vierge face à la meilleure attaque du monde, composée de trois footballeurs qu'aucune équipe n'a alignés dans l'histoire du foot. Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar sont injouables pour Presnel Kimpembe ou Marquinhos. C'est une conviction d'avant-match et puisque l'heure est au pronostic, je n'imagine pas Paris battre Barcelone au Parc des princes. Puissent les Parisiens me démentir. C'est la Saint-Valentin. L'amour fait des miracles », écrit, sur Yahoo, Pascal Praud.