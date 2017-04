PSG : Paris veut prolonger Aurier, il réfléchit...

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Serge Aurier a beau être un joueur très critiqué, et il ne fait rien pour éviter cela, le défenseur du Paris Saint-Germain est visiblement très apprécié par Nasser Al-Khelaifi. En effet, le président du PSG, qui avait déjà passé l'éponge après l'affaire des insultes sur Périscope, veut désormais prolonger Serge Aurier. Selon France-Football, alors qu'il reste encore deux ans de contrat au défenseur international ivoirien, Patrick Kluivert lui a proposé une prolongation de trois ans avec évidemment une revalorisation salariale à la clé.

Mais, du côté de Serge Aurier aucune réponse officielle n'a, pour l'instant, été donnée à cette proposition transmise par le Paris Saint-Germain. « Attaché au PSG, l'ancien Toulousain est las des critiques qui s'abattent sur lui, et seraient en réflexion sur son avenir (…) Sur le marché, Aurier est un garçon qui peut voir venir, et dispose de plus d'options qu'on ne pourrait le penser. À force de répéter les courses, les centres et les duels, le joueur formé à Lens et âgé de vingt-quatre ans est suivi par plusieurs grosses écuries », affirme l’hebdomadaire footballistique, qui cite notamment les deux clubs de Manchester, mais également Liverpool et le FC Barcelone comme des pistes sérieuses pour le défenseur du PSG.