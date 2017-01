PSG : Paris s’est ruiné au mercato, Kluivert est ravi

Dans : PSG, Mercato.

Si le Paris Saint-Germain n’a pas forcément réalisé le mercato attendu, de grosses sommes d’argent ont été dépensées cet hiver.

Il aura fallu débourser près de 40 M€ pour convaincre Wolfsburg de libérer l’ailier allemand Julian Draxler (23 ans). Plus les 30 M€ (sans compter les 7M€ de bonus éventuels) misés sur l’attaquant polyvalent Gonçalo Guedes (20 ans). Si l’on ajoute les 10 M€ du transfert de Giovani Lo Celso (20 ans), la note atteint tout de même les 80 M€ ! Pas de quoi choquer le directeur du football Patrick Kluivert, persuadé que le PSG a réalisé de bonnes affaires.

« C’est important, je pense que nous devons voir dans le futur, a expliqué le Néerlandais. Nous avons des joueurs avec beaucoup de talent, et très jeunes. Nous construisons une équipe très forte, qui connaît le style et la vision du Paris Saint Germain. Le PSG a payé cher, mais ces joueurs le méritent. Le plus important était de prendre les bons éléments pour améliorer l’équipe. Le montant total des trois recrues ? C’est beaucoup d’argent (rires)... C’est cher pour le club. Tout le monde pense que le PSG a beaucoup d’argent, mais nous devons quand même prendre le joueur juste, qui peut apporter un plus à l’équipe. » L’avenir nous dira si Paris ne s’est pas trompé de stratégie.